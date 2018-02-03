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Эксперт назвал реальную стоимость биткоина

Вчера, 22:09

Основатель криптовалютного хедж-фонда Брайан Келли назвал реальную стоимость биткоина.

По мнению эксперта, рыночная стоимость любой крипты опосредовано зависит от всеобщего регулятора «спрос-предложение». Реальная стоимость биткоина зависит от количества транзакций и отношений оборачиваемости имеющихся в наличии монет к производной величине вновь появившихся биткоинов.

Сегодня на Земле около 80 миллионов «старателей» добывают свою крипту через майнинг. От колебаний влияния майнинга, увеличения оборачиваемости наличной крипты и количества транзакций биткоина зависит его ежедневный курс.

Келли полагает, что некоторые биржи искусственно завышают реальную стоимость криптовалюты. На сегодняшний день она «весит» 8000 долларов. Колебания курса могут происходить в 20-30 процентном диапазоне. 


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