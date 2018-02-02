Курс биткоина рухнул ниже 8 тысяч долларов

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Биткоин продолжает возвращаться к истокам. 2 февраля курс самой популярной криптовалюты в мире опустился ниже 8 тысяч долларов.

Минус 15% - именно настолько откатил курс биткоина утром 2 февраля. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты, в зависимости от биржи, колеблется от 7,9 до 8,8 тысячи долларов. Эксперты объясняют стремительное падение курса биткоина резким воздействием внешних факторов. В частности, Facebook отказалась от рекламы криптовалют и бинарных опционов на своих ресурсах. Представители американской корпорации называют нововведение «политикой против вводящего в заблуждение маркетинга».

Помимо биткоина, стремительно откатывать продолжают и другие популярные криптовалюты. К примеру, Ethereum вернулся за отметку в 1 тысячу долларов ($956,8). Эксперты пока что воздерживаются от прогнозов на будущее рынка электронных денег.