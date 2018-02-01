Британский суд обязал Ахмедова выплатить бывшей жене $645 млн

Сегодня, 18:00

Судебное разбирательство по поводу развода Фархада Ахмедова с женой Татьяной окончлось еще в 2016 году. Российский бизнесмен обязан заплатить бывшей жене 645 млн долларов.

И хотя судебному приговору уже около двух лет, имя Фархада Ахмедова было официально озвучено только в январе 2018. Согласно Верховному суду Лондона, предприниматель должен отдать бывшей супруге почти половину своего состояния (41,5%), а это 645 млн долларов. Такое решение суда было оспорено адвокатами экс-супруга. Развод Ахмедовых стал одним из самых дорогих в истории лондонского суда.

Напомним, Фархад и Татьяна начали свою совместную жизнь в Британии еще в 1993 году. Там семья с двумя сыновьями жила в особняке, который оценивается в 55,6 млн долларов, и имела загородный домик стоимостью в 36,9 млн.

Накануне Фархад Ахмедов вместе с другими высокопоставленными чиновниками России был записан в "кремлевский список" Минобороны Америки.