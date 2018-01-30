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Уровень потери валютного баланса в банках России достиг $8,5 млрд

Вчера, 21:25

Российские банки засвидетельствовали потерю валютного баланса, которая составила 8,5 миллиардов долларов. Такой показатель со знаком «минус» зафиксирован специалистами с 1 января 2018 года.

По мнению ведущих экономистов, ситуация с валютным дисбалансом во всех банках России не сможет остаться стабильной до весны. И то, если при условии, что США не будут принимать новые ограничения относительно России. Банки России не могут покрыть расчетные счета своих клиентов из-за неликвидности валюты.

Согласно проведенному анализу аналогичной ситуации, в ноябре уровень валютного дефицита в банках был 3,7 млрд долларов. В настоящее время эта цифра выросла до 8,5 млрд. Эксперты утверждают, что еще летом сокращение валютных облигаций во всех кредитно-финансовых организациях государства начал предельно сокращаться. Это привело к тому, что свободные валютные средства в банках были исчерпаны полностью.


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