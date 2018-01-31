Счетная палата сообщила о 10-кратном разрыве зарплат у сотрудников "Почты России"

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Ведомство "Счетная палата" обнаружила разрыв в зарплатах сотрудников "Почты России" в 10-кратном размере. Об этом пишет агентство RNS.

Собрав все необходимые данные, Счетная палата занялась подсчетами и обнаружила разрыв в заработных платах сотрудников "Почты России" в 10-кратном размере. Московская область показала такие цифры за 2016 год: средняя зарплата операторов связи составила 26,7 тыс. рублей, почтальонов — 19,4 тыс. рублей, а сортировщики почты получали около 41,4 тыс. рублей.

В ведомстве подчеркивают также вопрос о невыполнении плана по капитальным вложениям организации "Почтовые финансы". Она получает финансирование от "Почты России".

Исходя из результатов проверки сотрудники Счетной палаты отправили статистику в Министерство связи и массовых коммуникаций, гендиректору "Почты России" и письмо президенту.