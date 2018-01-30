Вчера, 19:09

Финансовые аналитики прогнозируют укрепление позиций рубля. По мнению специалистов, это произойдет, если на ближайших торгах Московской биржи продолжится удешевление нефти и подорожание доллара. Рубль за счет сопротивления играющих на повышение может остановиться и укрепиться.

С сегодняшнего дня официальный курс доллара был повышен на 46 копеек (56 рублей 50 копеек), а евро на 24 копейки (70 рублей). Однако аналитики считают, что это станет началом стабилизации, так как выплаты по налоговому периоду закончены. Теперь основополагающим критерием станет политический фактор, который на данное время еще поддается более или менее точному прогнозированию.

Тем не менее, эксперты не исключают продолжения падения цен на наиболее значимые для России энергоносители. Тогда биржевые трейдеры, играющие на понижение, предпримут новые попытка ослабить рубль. Аналитики сходятся во мнении, что следующая неделя расширит коридор отечественной валюты, предположительно до двух рублей.