Microsoft отказалась покупать EA, подорожавшую на $1 млрд

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Корпорация Microsoft решила не покупать Electronic Arts, тем не мене та выросла в цене на 1 миллиард долларов. В прошлый понедельник акции компании EA показали резкий скачок после того, как появились слухи о возможных планах Microsoft выкупить огромного издателя видеоигр. В результате объём акций вырос больше, чем на 2 процента.

Это автоматически подняло цену всей компании. Кроме EA, на очереди также и другие компании, а также авторы популярного шутера под названием PUBG. Тем не менее, только акции Electronic Arts показали немедленный рост после того, как распространились данные слухи. Такая идея не стала новинкой для кого-либо. Известно, что компания неоднократно выдвигалась в роли партнёров. Скачок акций не является удивительным феноменом в данном случае. Поэтому при покупке компании всегда происходит дорожание акций.