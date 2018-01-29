НАБУ : Сытник остался шокирован проверкой уровня коррупции на Украине

Вчера, 22:57

Уровень коррупции на Украине не подлежит даже описанию, так как он просто зашкаливает по всем параметрам. Об этом свидетельствует заключения, сделанные руководителем антикоррупционной организации.

Начальник Антикоррупционного ведомства Антон Сытник уверен, что ситуацию с ростом коррупции и махинаций в Украине поддерживают материально предприятия. Сытник поражен итогами специально организованного расследования, которое провели специально обученные эксперты.

Чиновник не может даже описать настолько высока коррупция в Украине, она везде. Деньги, которые служат, как трофей чиновники пускают дальше в оборот ради своих же целей. Они финансируют свою деятельность, покупают должности, проплачивают своим вышестоящим коллегам за некоторые услуги для собственной корысти. НАБУ просто шокировано проверками. Выход из сложившегося положения коррупции на Украине есть, но Сытник пока что об этом не распространялся.