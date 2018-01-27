Агентство Fitch подняло долгосрочные рейтинги Белоруссии

Вчера, 19:55

Долгосрочные рейтинги Белоруссии подняло агентство Fitch. Минск в прошлом год успешно занял некоторую сумму, которая помогла решить проблему рефинансирования выплат по внешнему долгу.

Прогноз по рейтингам не изменился, он по-прежнему остается стабильным. Вышеупомянутое агентство сообщило о том, что золотовалютные запасы Белоруссии выросли почти на три миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом. Несмотря на выплаты по долгам, нынешние цифры не сильно изменятся.

Ориентируясь на данные, опубликованные в средствах массовой информации, можно сделать вывод, что инфляция в этом году снизилась почти на 3% в сравнении с прошлогодними показателями.

В этом году власть Белоруссии поставила себе задание и намерена погасить внешний долг, составляющий практически три миллиарда долларов.