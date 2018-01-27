За четыре года Центробанк лишил лицензий 359 банков

Вчера, 18:28

359 кредитных учреждений лишились лицензий в течение последних четырёх лет по милости Центробанка РФ. Такую статистику озвучил сегодня замглавы регулятора Василий Поздышев.

Политика Банка России, по словам чиновника, направлена исключительно на активизацию банковского надзора, активизацию деятельности ЦБ в целом, а также оздоровление финансовой системы страны. Поздышев подчеркнул, что массовый отзыв лицензий в скором времени прекратится ввиду того, что регулятор близок к завершению очистки сектора.

Напомним, ранее ЦБ предложил заменить процедуру лишения лицензий банков на штрафные санкции. Нынешние меры, по словам представителей регулятора, провоцируют вывод активов на зарубежные счета. Соответствующий законопроект уже подготовлен и в скором времени будет внесён на рассмотрение в Госдуму.