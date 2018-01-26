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Дерипаска раскритиковал Центробанк за чрезмерно высокий курс рубля

Вчера, 19:30

Завышенный курс рубля является причиной отсутствия роста товарооборота и неконкурентоспособности российской продукции на мировом рынке, считает миллиардер, глава холдинга «Базэл» Олег Дерипаска. Бизнесмен заявил, что в связи с этим хвалить Центробанк России на данный момент не за что.

Оперируя данными, руководитель группы компаний заявил, что рост товарооборота по итогам прошлого года у Китая составил 6,5%, у США – 3%. При этом Дерипаска констатировал, что РФ на глобальном рынке совершенно не наращивает поставки товаров. Причиной тому, по мнению бизнесмена, является дорогой рубль и отсутствие стимулов для развития производства внутри страны.

Ранее прогноз относительно курса доллара в 2018 году дала ведущий эксперт аналитического департамента «Альпари» Анна Бодрова. По её словам, стоимость американской валюты будет варьироваться в пределах 55-75 рублей.


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