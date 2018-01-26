Сбербанк подал документы в суд на Concept Group из-за кредита

Вчера, 18:47

Сбербанк подал официальный иск к производителю одежды Concept Group. Об этом поступило сообщение на портале суда в Петербурге. Претензии коснулись невыплаченного кредита компанией.

С 22 января в Дзержинском суде Санкт-Петербурга зарегистрирован пакет исковых документов относительно ритейлера одежды Concept Group. Инициатором претензии выступает Сбербанк, где корпорация оформила кредит в сумме 1,7 миллиарда рублей. Согласно записям в материалах, займ предпринимателям был выдан на срок 3 года, но впоследствии они не выплачивали необходимые суммы. В результате получилась задолженность, и финансово-кредитная организация вынуждена была требовать возврата денег через суд.

На счету Concept Group имеется 400 магазинов одежды, которые до этого времени нормально функционировали. Причины неуплаты долга пока не объясняются кредиторам. Первое заседание Дзержинского суда состоится уже 22 февраля.