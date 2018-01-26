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СМИ: Крупные инвесторы Кремниевой долины заинтересовались ICO Telegram

Вчера, 18:21

Американские СМИ узнали о намерениях по меньшей мере трёх крупных венчурных фондов Кремниевой долины – Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital – инвестировать в ICO Telegram. Суммарный объём привлечённых средств может составить порядка $20 млн.

Руководство Telegram объявило о планах запуститиь блокчейн-площадку «третьего поколения», где будет происходить оборот новой криптовалюты Gram. Новосозданная платформа будет называться Telegram Open Network (TON). Осуществить её запуск команда Telegram намерена с помощью ICO. По оценкам ряда экспертов, это может стать крупнейший в своём роде проект по сбору средств. На предварительном этапе ICO первоначально планировалось собрать $500 млн, однако позже в компании решили повысить планку до $850 млн.

Ранее Павел Дуров рассказал о тратах на Telegram. По словам создателя популярного мессенджера, на запуск и развитие сервиса ушло в общей сложности $70 млн.


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