Порошенко: 80% требований для получения нового транша МВФ выполнено

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Президент Украины Петр Порошенко констатировал выполнение 80% требований МВФ, необходимых для выдачи Незалежной нового денежного транша. Также лидер украинцев назвал условия фонда «суровыми».

Ранее МВФ согласился выдать Киеву очередной денежный транш, при условии создания на Украине антикоррупционного суда, принятия денежной и пенсионной реформ, а также поднятия цен на газ. 80% «суровых» требований валютного фонда правительство Незалежной выполнило, остается урегулировать вопрос с газом. Несмотря на неполное соответствие предписаниям МВФ, Киев просит уже сейчас выдать ему очередной транш.

К слову, на этот раз Украина запросила у фонда 2 миллиарда долларов. Данная сумма дополнит и без того немаленький госдолг Незалежной. Один только Янукович, убегая в Ростов, прихватил с собой 3 миллиарда долларов. Еще 2 миллиарда украинский «Нафтогаз» должен российскому «Газпрому» и так далее.