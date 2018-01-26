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Капитализация Сбербанка перевалила за 100 млрд долларов

Сегодня, 15:23

Рыночный капитал Сбербанка обошёл отметку 100 миллиардов долларов. Размер капитализации обычных акций составил почти 5,5 триллиона рублей, а привелегированных 209 миллиардов рублей.

На данный момент такая сумма в эквиваленте равна 100,476 миллиарда. Касаемо итогов прошлого года чистый доход Сбербанка составляет более, чем 670 миллиардов рублей. Известно, Сбербанк России является самым крупным банком России и СНГ и имеет большую сеть отделений, которые в свою очередь готовы предложить широкий диапазон услуг в сфере инвестиций. Примерно половина российского рынка приватных вкладов приходится именно на Сбербанк. Сюда входит также каждый третий кредит России.


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