ЦБ выбрал сбербанковский вариант объединения кредитных историй

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После декабрьского поручения Владимира Путина в 2016 году, было предложено два варианта борьбы с кредиторами по взысканию просроченной задолженности. После рассмотрения, ЦБ остановился на варианте Сбербанка и ОКБ (Объединенное кредитное бюро). Так, банки должны самостоятельно обрабатывать сведения от бюро кредитных историй.

В результате исполнения полученного в декабре президентского поручения, финансовые учреждения описали два варианта урегулирования ситуации с кредиторами по взысканию просроченной задолженности. На рассмотрение в ЦБ попали две основные идеи. Согласно первому варианту, банки должны получать уже агрегированные данные, рассчитанные после обмена информацией между крупнейшими российскими бюро кредитных историй.

Однако вариант Сбербанка и ОКБ показался специалистам ЦБ более реальным и выгодным. Суть заключается в самостоятельной обработке данных, которые предоставят бюро кредитных историй.