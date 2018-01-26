Власти Венесуэлы приняли решение возобновить торги валютой

Сегодня, 15:09

Центральный Банк Венесуэлы заявил о решении властей о возобновлении торгов валютой.

Руководитель банка Педро Мальдонадо сообщил, что венесуэльское правительство уже издало указ о необходимости возобновления валютных торгов по условиям валютного курса DICOM.

Отныне жители имеют возможность покупать валюту, но ее сумма не должна превышать €420 ежеквартально или €1 680 ежегодно. Тем временем юридические лица имеют право ежемесячно приобретать валюту на сумму 340 тысяч евро.

По мнению властей, это поможет улучшить прожиточный минимум граждан. Напомним, что в Венесуэле за год стоимость, к примеру, продуктовой корзины, повысилась в общем на 2 тысячи процентов.