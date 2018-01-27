Жителям Ростова предложили обменять мелочь на памятные монеты ЧМ-2018

Сегодня, 03:30

Центробанк РФ предложил жителям Ростова без малейшей комиссии обменять обычные копейки и рубли на памятные монеты, посвященные приближающемуся Чемпионату мира по футболу.

Уникальным предложением представители Центробанка пытаются убедить ростовчан не накапливать монетки дома, активно расплачиваясь ими за ежедневные покупки. Акция по обмену обычных монет на памятные проводится во многих кредитно-финансовых учреждениях города на Дону. В Банке России рекомендуют уточнить, обменивает ли конкретный банк мелочь на посвященные ЧМ-2018 монеты, прежде чем идти в него.

Отметим, в честь приближающегося мундиаля Центробанк запустил в оборот уникальные 3- и 25-рублевые серебряные монеты. На них изображены города, принимающие матчи мирового футбольного первенства.