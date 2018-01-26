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Благодаря новой формуле расчетов зарплата учителей Москвы превысила 85 тысяч рублей

Сегодня, 16:08

Формула, предложенная министром образования Москвы Исааком Калиной для нового расчета зарплаты педагогам столичных школ, оправдала ожидания. Глава департамента образования Москвы предложил школам исходить в расчетах не из средней оплаты труда, а из самых низкооплачиваемых ставок. В результате выросли зарплаты как у низкооплачиваемых категорий, так и в целом у педагогов.

«Учительская газета» приводит следующие данные: в 590 школах столицы в  2017-м году средняя зарплата учителей составила 85,9 тысячи. Это на 15 тысяч больше, чем в 2016 году. Напомним: школы получают одинаковое финансирование, а вот распоряжаются им каждая по своему усмотрению. Самые небольшие средние зарплаты в трех школах Москвы стартуют с цифры 69 тысяч рублей, в десяти образовательных учреждениях педагоги в среднем ежемесячно получают более 100 тысяч. Как подчеркнул Калина, «равный доступ к финансовым ресурсам вкупе привел к тому, что школы перешли от конкуренции за ресурсы к конкуренции за образовательные результаты».
- Педагогика без денег бессильна. А деньги без педагогики, как минимум – бессмысленны, - подчеркнул глава департамента образования Москвы.

 

 


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