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Жители Новгорода не смогли потратить зарплату, выданную новыми купюрами

Сегодня, 12:41

В обращение в России вышли новые купюры достоинством в две тысячи рублей. Жители Новгорода не смогли потратить полученную новыми купюрами зарплату.

Жители Новгорода получили пенсии, заработные платы и социальные выплаты новыми купюрами номиналом в две тысячи рублей. После того, как некоторые граждане на смогли потратить свои законные средства в различных торговых точках города, возник вопрос о причинах такого явления.

Новые банкноты не принимаются не только в торговых точках, но и банкоматами различных банков Новгорода. Представители Роспотребнадзора сообщают, что жалобы на такую ситуацию поступали изо всех регионов России, но на текущей неделе их количество значительно уменьшилось.

По сообщению начальника Роспотребнадзора в Новгородской области, продавцы, которые отказываются принимать купюры нового образца, будут оштрафованы. Согласно действующему российскому законодательству, сумма штрафа может составить от 15 до 30 тысяч рублей. Также сообщается, что полная информация о подлинности двухтысячных купюр находится в открытом доступе на сайте Центрального банка России.

Руководство Роспотребнадзора просит обо всех случаях отказа в приеме новых купюр сообщать специалистам организации, указывая точный адрес торговой точки и имя продавца или кассира. Проблемы, которые возникали с банкоматами, уже исправлены.


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