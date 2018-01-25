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Минфин России создал новый законопроект об амнистии капиталов

Вчера, 18:31

Представители Минфина России создали новый законопроект об амнистии капиталов, действовавших от 2015 до 2016 годов. Илья Трунин, заместитель главы ведомства, уточняет, соответствующий закон в скором времени опубликуют.

По словам Ильи Трунина, законопроект об амнистии капиталов практически готов и будет опубликован в ближайшее время.

Антон Силуанов, глава Министерства финансов, официально информировал, что в 2018 году процесс амнистирования капиталов будет проводиться с марта месяца до конца этого года. Условия, установленные в 2016 году, практически не потерпят изменений. Исключением выступают открытые и закрытые счета в заграничных банках на момент 1 марта текущего года. Отечественное финансовое ведомство освободит от налогов доходы, которые получит в результате прекращения работы иностранных компаний.


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