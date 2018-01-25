19-летний миллионер рассказал, нужно ли инвестировать в биткоины

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19-летний миллионер по имени Эрик Финман на своей официальной странице в Twitter дал несколько советов молодым людям. В частности, он рассказал, нужно ли им в данный момент инвестировать в биткоины и другие криптовалюты.

По словам юного Эрика Финмана, в наше время очень важно создание для молодёжи дополнительного источника дохода. Это позволит начать заниматься инвестициями раньше зрелого возраста.

19-летний миллионер ещё в 2011 году занялся инвестициями в биткоины. Когда мальчику было всего лишь 12 лет, бабушка подарила ему 1000 долларов США. В данный момент эти деньги превратились в целое состояние, которое оценивается в 4,4 миллиона долларов. Эрик Финман своим успехом доказывает, что биткоин – это реальная валюта, а не «мыльный пузырь», как его называют многие чиновники и так называемые «эксперты».

Эрик подчёркивает, что доллары на банковском счету каждого человека это тоже просто обычные цифры на экране, которые, по своей сути, стоимости не имеют. Биткоин надёжнее бумажных денег. Его преимущество состоит в том, что его нельзя напечатать в неограниченном количестве. Что касается валюты, то если в стране не хватает денег, правительство запускает свои станки и просто создаёт деньги на ровном месте, а это уже создаёт инфляцию и обесценивание валюты на рынке. С криптовалютами такого не произойдёт, потому что каждая её единица уникальна и имеет свою «ячейку», которую нельзя подделать и соответственно навредить экономике.