Губернатор Ростовской области рассказал, кому повысят зарплату

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Василий Голубев, занимающий пост губернатора Ростовской области, рассказал, кому в 2018 году повысят заработную плату. По его словам, в первую очередь прибавку к зарплате получат медицинские работники и педагоги.

Такие меры принимаются в связи с недавним постановлением Владимира Путина. Голубев заявил, что средства в бюджете для этого имеются в полном объеме, и приказ действующего президента РФ будет выполнен в полном объёме.

Губернатор напомнил, что в текущем году уже увеличили сумму минимальной оплаты труда. На данный момент она составляет 85% от официального прожиточного минимума. Он отметил, что работники, которые не попали под президентский приказ, будут получать финансовые дотации из бюджета Ростовской области.