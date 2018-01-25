VistaNews.ru


Губернатор Ростовской области рассказал, кому повысят зарплату

Сегодня, 14:45

Василий Голубев, занимающий пост губернатора Ростовской области, рассказал, кому в 2018 году повысят заработную плату. По его словам, в первую очередь прибавку к зарплате получат медицинские работники и педагоги.

Такие меры принимаются в связи с недавним постановлением Владимира Путина. Голубев заявил, что средства в бюджете для этого имеются в полном объеме, и приказ действующего президента РФ будет выполнен в полном объёме.

Губернатор напомнил, что в текущем году уже увеличили сумму минимальной оплаты труда. На данный момент она составляет 85% от официального прожиточного минимума. Он отметил, что работники, которые не попали под президентский приказ, будут получать финансовые дотации из бюджета Ростовской области.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.