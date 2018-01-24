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Курс доллара достиг уровня трехлетней давности 2014 года

Вчера, 23:10

Доллар снизился в цене до уровня трехлетней давности. Об этом сообщил глава финансового ведомства США на форуме в Давосе 24 января.

 Американский доллар занял минимальную рейтинговую позицию в стоимости относительно других валют. Согласно последней информации, курс валюты США снизился относительно евро на 0,32%, и значительно потерял в цене по сравнению с фунтом – 0,68%. 24 января в Давосе состоялось грандиозное мероприятие – Всемирный экономический форум. На нем побывал и глава американского финансового ведомства Стивен Мнучин.

В своем докладе перед гостями рандеву он рассказал, что радикальное снижение стоимости доллара только пойдет на пользу экономике США. Хотя в общем смысле пока неизвестно, что произойдет с долларом дальше. Аналитики вычисляют, сможет ли эта денежная мировая валюта удержаться на верхушке в условиях современного экономического валютного рынка, когда ее стоимость постоянно падает.


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