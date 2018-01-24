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Компания Stripe объявила о прекращении работы биткоина

Вчера, 21:15

Компания Stripe опубликовала в свое блоге информацию о прекращении работы биткоина. Поддержка онлайн-платежей будет прекращена 23 апреля этого года.

 Несмотря на то, что Stripe был первым онлайн-сервисом, проводящим расчеты между пользователями и компаниями с помощью биткоинов, юзеры перестали рассчитываться с их помощью. Также компания назвала еще одну причину: волатильность курса криптовалюты. Разработчики Stripe надеялась, что биткоин будет востребованным в осуществлении онлайн-транзикций, но его популярность стала падать. Комиссия объяснила, что для осуществления операции необходима сумма в несколько десятков долларов США. Данная сумма подтвержает информацию, что пользоваться биткоином стало дорого.

В планах у компании несколько проектов, связанных с криптовалютой: Lightning, OmiseGO, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin.


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