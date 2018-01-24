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Внешэкономбанк утвердил программу коммерческих облигаций до 500 млрд рублей.

Сегодня, 12:21

В руководстве государственной корпорации Внешэкономбанк заявили об утверждении программы коммерческих облигаций. Общая сумма ценных бумаг составит 500 миллиардов рублей, с 30-летним максимальным сроком погашения.

 ВЭБ, являющийся национальным банком развития, заинтересован, как в привлечении в страну потенциальных зарубежных инвесторов, так и в возможностях свободного кредитования инновационных проектов в России. Этим целям, в первую очередь, должна служить утвержденная программа. Облигации будут распространяться в закрытом режиме без залогов.

Коммерческие облигации рассчитаны на доверии между партнерами, определенном ставкой выплачиваемых процентов. По сути, они являются векселями с долгосрочным исполнением. Два года назад банк «Открытие» уже утверждал программу коммерческих облигаций до 100 миллиардов рублей. Тогда срок погашения был определен в 10 лет. Руководство банка считает, что программа приносит ранее прогнозируемые дивиденды.


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