Курсы мировых криптовалют начали повышаться после обвала рынка‍

Вчера, 20:32

После крупного обвала 16 января мировых криптовалют, они наконец начали повышаться, и уже вышли в плюс.

На 18 января курсы подросли, биткоин вырос на 12,61% (до $11,62 тыс.), эфириума на 15,25% (до $1 тыс.), а рипл подорожал на 41,9% (до $1,5). Во вторник произошло сильное крушение рынка криптовалют.

Мировая рыночная стоимость криптовалюты достигла значений декабря 2014 года в 414 миллиардов долларов, а биткоин подешевел до 158 миллиардов. Все связывают с действиями азиатских регуляторов (министр юстиции Южной Кореи Парк Санг Ки предупредил о возможном введении запрета на биржевую торговлю криптовалютой), и руководства США.

Помимо этого, частные инвесторы начали быстро скупать биткоины под конец 2017 года, рассчитывая на большую прибыль. Теперь же, в связи с возникновением многочисленных финансовых трудностей, они начали распродавать валюту, что привело к усилению обвала.

Вдобавок ко всему, журнал Journal of Monetary Economics опубликовал статью исследователей, установивших рост биткоина в 2013 году в течение двух месяцев из-за многочисленных манипуляций на бирже при переводе валюты в реальные деньги.