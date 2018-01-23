Кредитов на сумму 3,62 млрд. рублей взяли воронежские бизнесмены в 2017 году

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Воронежские бизнесмены в 2017 году взяли кредитов на сумму 3,62 миллиарда рублей. Свое решение они мотивировали тем, что такие средства необходимы для развития и новых проектов.

Кризис, который затронул мировую экономику, похоже не коснулся воронежских предпринимателей. Согласно статистике, в прошлом году они взяли кредитов на общую сумму в 3,62 миллиарда рублей. По имеющимся данным, воронежские предприниматели направили данные средства на развитие бизнеса и создание новых проектов.

Руководство области заявляет, что финансирование новых проектов проводится за счет федеральных институтов развития малого и среднего бизнеса. Такую информацию распространила Галина Абричкина, которая является руководителем департамента предпринимательства и торговли Воронежской области. По ее данным, только при поддержке воронежского областного гарантийного фонда предпринимателям удалось получить около 500 миллионов рублей. Сумма в размере 485,9 миллионов рублей была предоставлена бизнесменам ввиде микрозаймов.

Руководство Воронежской области сообщает, что 2018 средства будут выделяться на поддержку предпринимателей, которые занимаются развитием туристического бизнеса в регионе. Это касается как сферы общественного питания, отельной инфраструктуры, производства сувениров и разработки новых экскурсионных маршрутов.