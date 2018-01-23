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Альфа-банк готовится разместить вечные евробонды

Сегодня, 12:57

Специалисты Альфа-банка начали серию встреч в Европе с потенциальными инвесторами, где будут оговорены условия размещения так называемых «вечных» евробондов. Предполагается примерный объем облигаций в 800 миллионов долларов.

В отличие от привычной схемы размещения бессрочных еврооблигаций, руководство банка намерено активно привлекать к размещению физических лиц, что позволит удержать лидерство в обслуживании корпоративных клиентов. Кроме того, размещение облигаций с бессрочным погашением расширит базу розничных кредитов. Хотя эксперты банка признаются, что фактический спрос на евробонды еще недостаточно изучен.

Два года назад Альфа-банк уже размещал «вечные» евробонды на общую сумму 700 миллионов долларов. К размещению облигаций в текущем году банкиров подвигла положительная, по мнению экспертов, обстановка на международных рынках, а также стабильный рост индекса Dow Jones. Кроме того, в настоящее время администрацией США еще не предприняты новые шаги по ужесточению экономических санкций по отношению к России, а самого Альфа-банка нет в санкционных списках.


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