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В Москве летом закончат строительство переход на ТПУ "Дубровка"

Сегодня, 11:43

В Москве в июне текущего года планируют закончить строительство перехода на ТПУ "Дубровка". На данный момент работает первая очередь строительства от торгового центра "Мозаика".

Об этом стало известно от Москомстройинвеста. Раньше около "Дубровки" благодаря инвестициям был построен и введён в использоввание огромный комплекс, получивший название "Мозаика". Его площадь покрыла более чем 130 тысяч квадратный метров. Теперь в проекте очередь строительства от вышеуказанного торгового здания до терминала транспорта.

Как стало известно, от инвестора последовала просьба увеличить сроки строительства второй очереди для наземного перехода. Он объясняет, что строительно-земельная проверка столицы дала согласие на продление сроков вплоть до конца весны текущего года.


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