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Центробанк выпустил памятную монету к 80-летию Высоцкого

Сегодня, 11:32

23 января ЦБ РФ запустил в обращение 25-рублевую монету «Творчество Владимира Высоцкого», приуроченную к 80-летию легендарного поэта, музыканта и актера. В 2018 году Центробанк планирует выпустить еще одну монету в честь Высоцкого, номиналом в 2 рубля.

На запущенной в оборот серебряной 25-рублевой монете изображен Владимир Высоцкий на фоне коней. В руках легендарный поэт держит гитару. Также справа от музыканта размещены его годы жизни, а слева – меч. Тираж монеты имени Высоцкого составил полторы тысячи штук. Также в честь 80-летия поэта Центробанк планирует выпустить в текущем году 2-рублевую монету, изготовленную из серебра.

Отмечается, запущенная в оборот монета в честь Высоцкого является полноценным платежным средством в России, которое обязательно к приему в различные виды платежей.

80-летие легендарный российский поэт отпразднует 25 января. За свою непродолжительную жизнь Высоцкий успел стать лауреатом нескольких госпремий, завоевав сердца миллионов почитателей музыки, театров и литературы.


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