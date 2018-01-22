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За прошлый года Казань сэкономила 684 миллиона рублей на закупках

Сегодня, 12:22

За прошлый год власти Казани сэкономили 684 миллиона рублей на закупках. Экономия в пределах установки лимитов и анализа составила ещё почти 100 миллионов рублей.

В целом в 2017 году специалистами было проведено более тысячи закупок общей стоимостью почти 9 миллиардов рублей. Отмечается, что организация конкурентной политики и закупкам была сформирована ещё в 2015 году. Работники ведомств приняли на рассмотрение 2684 заявки от МУП на совершение закупок на общую сумму более чем 11 миллиардов рублей.

За всё время работы благодаря экспертам сформированной на то время организации экономия на закупках государства составила 2,13 миллиардов рублей. Касаемо экспертизы закупок, в пределах государства удалось сэкономить более 580 миллионов рублей в стадии разрешения закупаемой документации.


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