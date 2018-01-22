Mail.ru Group купила киберспортивный холдинг ESforce

Сегодня, 10:09

У Mail.ru Group появился киберспортивный холдинг ESforce. Российская компания подписала договор на полную покупку.

Как стало известно, ESforce выставили на продажу бизнесмены Антон Черепенников и Алишер Усманов. По словам из источников, цена сделки может составить 150 милионов долларов. Если сделка состоится, ESforce разрешено остаться независимым холдингом в составе Mail.ru Group и это никак не повлияет на оперативную работу фирмы. "У Mail.Ru Group при этом появится влиятельный партнёр в сфере готовой экосистемы и мощная экспертиза для усовершенствования проектов своих игр. Для всего рынка это может привести к тому, что инвестиции в сторону киберспорта будут только возрастать", пишется в источнике. Таким образом, в текущем году объём рынка может дойти до 1,6 миллиарда долларов, а аудитория зафиксируется на отметке 300 миллионов человек.