Картофель вырос в цене больше, чем другие социально значимые продукты

Вчера, 16:58

Россстат проанализировал подорожание социально значимых товаров за 2017 год. Исходя из результатов, в цене больше всего повысился в цене картофель. Подорожание произошло на целых 24%. При этом, повышение продолжится и в текущем году.

Картофель увеличился в цене по причине низкого урожая из-за холодной весны 2017 года и сокращения посевных площадей.

По словам представителя торговой сети "Перекресток" цены еще будут повышаться. Это связано не только с урожайностью, но и с установкой цены поставщиками, а также качеством продукции. Подорожали и оптовые цены. Так, закупка картофеля у сельско-хозяйственных производителей составляла 12 рублей за 1 килограмм.

Среди социально значимых продуктов в прошлом году подорожало сливочное масло почти на 21%, молоко на 9%, хлеб из ржаной муки на 5%, другие хлеба и хлебобулочные изделия на 4%. Снижения цен получили сахар (18%) яйца (7%) и гречка (16%).