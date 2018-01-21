В Красноярском крае самые продаваемые пакеты, бананы и огурцы

Сегодня, 13:15

Компания ТАХ.СОМ, занимающаяся обработкой пятой части кассовых операций в России, обнародовала список самого покупаемого товара в Красноярском крае. Первое место в рейтинге заняли пакеты, далее идут бананы и огурцы.

Среди продовольственных товаров в виде молока, помидоров и лука в топ-10 покупок занял позицию бензин АИ-92.

По данным представителей компании, во всей России пользуются спросом хлеб, молоко, сахар, бананы и алкоголь, а вот список по регионам немного отличается. В Волгоградской области за декабрь минувшего года больше всего приобрели свиной корейки, в Краснодаре отдали предпочтение фаршу и сосискам, в Ростове своих покупателей привлекали окорока и лимоны. Жители республики Мари Эл вообще зачастую пользовались общепитом.

Все заработанные средства жители также тратили на кредиты. Так, в Крыму больше всего расходов заняло страхование груза. В Приморье, Тыве и на Сахалине кассовые операции попали в топ-10 по кредитам.