Аналитик сравнила биткоин с финансовой пирамидой

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Глава InfoWatch Наталья Касперская на своей официальной странице в Facebook сравнила биткоин с финансовой пирамидой. Женщина заявила, что данная криптовалюта является очень опасной технологией. Всё потому, что она не контролируется государствами и может использоваться для нелегальных сделок. Кроме этого, биткоин имеет признак финансовой пирамиды.

Опять на криптовалюту посыпалась критика со стороны различных аналитиков и «специалистов», которые вот уже несколько лет пророчат крах электронным деньгам, но он всё никак не наступает. На этот раз с критикой биткоина выступила Наталья Касперская. Она заявила, что стоимость биткоина якобы повышается при помощи спекуляций. Касперской он напоминает МММ. Кроме этого аналитик добавляет, что у «спекулянтов» падение курса криптовалюты вызвало некого рода панику.

Касперская также отмечает, что биткоин обладает тремя отличиями. Одно из них - безконтактность транзакций. Последнее якобы делает его средством оплаты проституции, наркотиков и убийств. Кроме этого специалист заявляет, что биткоин является военной разработкой.

В последнее время много «специалистов» негативно высказываются о криптовалютах и пророчат их крах. Но это не мешает им обретать всё большую популярность и укрепляться на экономической арене.