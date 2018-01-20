Аналитики рекомендуют продавать рубли перед возможными санкциями

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Отечественные финансовые аналитики порекомендовали россиянам продать рубли перед принятием США нового пакета антироссийских санкций. Поднять курс доллара также может повышение ставки ФРС.

Ранее американский Минфин опубликовал доклад о новых санкционных мерах в отношении России. На фоне этого отечественные финансовые аналитики советуют россиянам вложиться в американский доллар, так как рубль скоро вновь пойдет вниз. Предполагается, сильное негативное влияние на отечественную валюту окажет запрет на инвестирование государственного долга России.

Также эксперты ожидают в марте поднятия ставки ФРС, способной сыграть против валют развивающихся рынков. Многие аналитики считают прогнозы своих коллег ошибочными. Если доллар и вырастет, то совсем незначительно, считают специалисты, ожидающие от нового пакета антироссийских санкций возвращения в страну капиталов.