Кабмин выделил 14,5 млрд рублей для повышения зарплат бюджетникам

Сегодня, 11:51

Кабмин выделил 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников. Такие сведение размещены правительственным сайтом.

Исходя из обнародованного документа, с помощью данной меры в 2018 году будут достигнуты показатели по зарплатам в бюджетной сфере, запланированные указами Владимира Путина.

Перед этим Дмитрий Медведев сообщил, о том, что, во исполнение указов президента, в средствах федерального бюджета заложен резерв в 14,5 млрд рублей. С помощью него прибавку в зарплатах получат учителя, врачи, преподаватели вузов, работники культуры, воспитатели и научные сотрудники.

Ранее уже была обнародована информация, в 2018 году заработная плата врача, учёного или преподавателя вуза должна достигнуть 200% процентов от средней, сложившейся в регионе. У медперсонала она должна сравняться с ней.