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Kaspersky в прошлом году увеличил выручку до $698 миллионов

Вчера, 18:11

Kaspersky в прошлом году увеличил выручку до $698 миллионов, не учитывая спад продаж непосредственно в Северной Америке.

В итоге общая выручка "Лаборатории Касперского" по итогам прошлого года выросла на 8 процентов. Самый большой рост показали продажи в корпоративной сфере. В частности, по крупному бизнесу на 30%, в сфере противодействия целевых атак, борьбы с мошенничеством более чем на 60%, а в сфере экспертных сервисов на 41%. Сама компания утверждает, что необычная геополитическая ситуация повлияла на бизнес Северной Америки. Общеглобальная выручка показала положительную динамику, опираясь на рост продаж В России, Турции, Африке, Латинской Америке и пр. В свою очередь Япония показала самый обычный рост в 4%.


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