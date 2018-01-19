Эксперты: Обвал биткоина стал следствием лунного Нового года

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Подготовка жителей Китая к лунному Новому году стала причиной стремительного обрушения курса биткоина, считает руководитель команды социальной сети для трейдеров Sprinklebit Александр Валлин. Именно китайские пользователи являются основными держателями популярной криптовалюты и они же делают погоду на рынке.

Специалист пояснил, что накануне лунного Нового года обладатели биткоинов изКНР делали множество покупок, в том числе за счёт данного финансового инструмента. В итоге на глобальном рынке массовая продажа криптовалюты спровоцировала резкое падение. При этом Валлин пояснил, что данное явление происходит ежегодно и помимо Китая связано со всей Юго-Восточной Азией, где отмечают данный праздник.

Напомним, ранее мы писали, что курс биткоина вновь уверенно потянулся вверх после 25-процентного падения. Популярная криптовалюта снова набирает обороты и всё больше становится поводом для разговоров среди трейдеров.