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Владимир Ефимов: в Москве наблюдается значительный рост экспорта в области научных разработок

Сегодня, 13:20

18 января руководитель московского ДЭПИР Владимир Ефимов рассказал РИА Новости о тенденциях в столичном экспорте в сфере научных исследований и разработок. По его словам, за первые девять месяцев с начала 2017 г. он прибавил 49,8%. В то же время увеличился на 15,5% и экспорт в области IT.

 Как заявил управленец, Москва заслуженно является лидером Российской Федерации относительно успешного тестирования и внедрения современных технологий. К тому же, она лидер нашей страны касательно реализации крупных проектов на основе таких передовых решений.

Владимир Ефимов выразил уверенность в том, что у Москвы есть все необходимое для того чтобы и дальше развиваться в означенных направлениях. Предпосылками для этого выступают: наличие высококлассных кадров, развитой инфраструктуры, а также передовой опыт внедрения таких технологий и поддержка со стороны местных властей.

В своем комментарии Владимир Ефимов также напомнил о том, что в столице успешно реализуется ряд проектов на основе современных технологий. В числе самых крупных из них — проект «Мои документы».

 

 


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