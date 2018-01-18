ВЭБ заработал 150 млрд рублей на пенсии «молчунам»

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По итогам 2017 года «Внешэкономбанк» заработал 150 миллиардов рублей по портфелю пенсионных накоплений будущим пенсионерам. Доходность «ВЭБ» в 3,5 раза превысила уровень инфляции в стране.

«Внешэкономбанк» с недавнего времени является главным кредитно-финансовым учреждением страны по управлению сбережениями россиян. По состоянию на начало 2018 года профкомпания «ВЭБ» оперировала 1,9 триллиона рублей. В прошлом году «Внешэкономбанку» удалось заработать 150 миллиардов рублей, которые будущие пенсионеры перевели на накопительную часть.

Доходность «молчунов» от инвестирования в «ВЭБ» составила около 8,7% годовых. Отмечается, при 2,5-процентном уровне инфляции в России по итогам 2017 года, выручка будущих пенсионеров в 3,5 раза превысила данный показатель.