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Липецкая мэрия закупила ненужное оборудование на сумму 12,5 млн рублей

Сегодня, 13:36

18 января счетная палата Липецка, которая занимается вопросом распределения городского бюджета, совершила проверку распорядителей средств муниципалитета за 2016 год и первые 9 месяцев 2017 года. В результате выяснилось, что руководитель местного строительного управления Сергей Косинов закупил оборудование практически на 12,5 миллионов рублей, которое ни разу не пригодилось и вообще является ненужным.

Таким образом на складах МКУ было выявлено около 3 тысяч нового оборудования, сумма которого составила 7 миллионов рублей. Оно было приобретено еще в 1992-2013 годах. Помимо этого на предприятии состоит больше 200 тысяч ненужных материалов. Их общая стоимость составила 5,6 миллионов рублей.
Косинов заявил, что часть оборудования намерен выставить на торги, а часть бесплатно отдать структурным подразделениям мэрии.
Однако всплыли еще некоторые факты касаемо МКУ. В 2017 году учреждению было выделено 1,4 миллиарда рублей, но за 9 месяцев растрачено только 38,8% от всей суммы. Тем временем средства, которые выделили на заработные платы и премии сотрудникам, израсходовали на 96%.


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