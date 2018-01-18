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Курс биткоина снова пошел вверх после 25-процентного падения

Сегодня, 11:10

Трейдеры могут немного расслабиться, так как биткоин снова начал расти после произошедшего накануне 25-процентного падения за отметку в 10 тысяч долларов. Утром 18 января курс самой популярной криптовалюты преодолел $11 тысяч.

По состоянию на 9:00 по московскому времени курс биткоина колеблется в пределах от 11,004 до 11,246 доллара, в зависимости от биржи. Предполагается, по итогам дня стоимость самой востребованной в мире криптовалюты превысит 12 тысяч долларов, как минимум.

Накануне биткоин шокировал всех инвесторов резким 25-процентным обрушением в цене. 17 января впервые с ноября прошлого года купить криптовалюту можно было меньше чем за 10 тысяч долларов. На фоне сенсационных скачков биткоина, мировые эксперты заговорили о ее приближающемся крахе.


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