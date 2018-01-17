VistaNews.ru


Биткоин опустился ниже 10 тысяч долларов

Вчера, 19:20

По данным портала Coindesk, биткоин опустился ниже отметки в 10 тысяч долларов. Такое положение криптовалюты наблюдалось не более получаса, после она опять пошла вверх.

В 14:53 по столичному времени биткоин опустился до 9 958 долларов, но через полчаса он вновь поднялся до 10 315 долларов. Капитализация самой популярной криптовалюты превысила сумму в 173 миллиарда американских долларов. По словам экспертов, цена биткоина не опускалась ниже десяти тысяч долларов с ноября месяца 2017 года, а в декабре был зафиксирован максимум, тогда валюта перешагнула 20-тысячный порог в долларах.

За прошедшие 24 часа биткоин обрушился на четверть, такая тенденция коснулась и других известных криптовалют. По мнению экспертов, негативные процессы спровоцированы новостями из Южной Кореи и Китая, где правительство намерено ограничить торговлю криптовалютой.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.