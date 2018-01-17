Биткоин опустился ниже 10 тысяч долларов

Вчера, 19:20

По данным портала Coindesk, биткоин опустился ниже отметки в 10 тысяч долларов. Такое положение криптовалюты наблюдалось не более получаса, после она опять пошла вверх.

В 14:53 по столичному времени биткоин опустился до 9 958 долларов, но через полчаса он вновь поднялся до 10 315 долларов. Капитализация самой популярной криптовалюты превысила сумму в 173 миллиарда американских долларов. По словам экспертов, цена биткоина не опускалась ниже десяти тысяч долларов с ноября месяца 2017 года, а в декабре был зафиксирован максимум, тогда валюта перешагнула 20-тысячный порог в долларах.

За прошедшие 24 часа биткоин обрушился на четверть, такая тенденция коснулась и других известных криптовалют. По мнению экспертов, негативные процессы спровоцированы новостями из Южной Кореи и Китая, где правительство намерено ограничить торговлю криптовалютой.