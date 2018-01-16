Минфин инициировал снятие ограничений по зарубежным счетам россиян

Вчера, 20:22

Министерство финансов России инициирует введение либеральных законопроектов, которые позволят снять ограничение по транзакциям финансовых средств граждан России по счетам зарубежных банков. В том числе обязательной репатриации валютной прибыли отечественных компаний.

По мнению заместителя министра финансов России Алексея Моисеева, такие меры позволят повысить импортную привлекательность отечественного рынка и создадут условия для более прозрачного уровня взаимодействия между бизнесменами и властью. Предлагается минимизировать отчетность в российских фискальных органах информацию нерезидентов.

Независимые эксперты считают, что такая пропозиция, высказанная вторым человеком в Минфине на неоднозначно воспринимаемом Гайдаровском форуме, свидетельствует о лоббистских позициях олигархов 90-х годов минувшего века. Любое ослабление финансовой составляющей России скажется на потере части ее суверенитета. В данном случае, обусловленном резким падением национальной валюты.