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Силуанов: В РФ налоговая амнистия затронет 20 млн граждан

Вчера, 19:14

Глава Минфина Силуанов сообщил, в РФ налоговая амнистия затронет интересы 20 млн граждан. Об этом министр рассказал на совещании, которое 16 января проводил Владимир Путин.

По данным, которые сообщил Силуанов, согласно новому закону, с граждан и тех, кто являются индивидуальными предпринимателями, будет списана задолженность по налогам в общей сумме до 41 млрд рублей.

Министр финансов сделал напоминание, новый документ приняли в прошлом году в конце декабря. Задача по списанию задолженности граждан по налогам, которая просрочена, поставил лидер РФ.

Путин дал поручение о списании просроченной налоговой задолженности и освобождении от уплаты налога на землю ряда категорий граждан.

Помимо того, президент призвал не налогооблагать доходы, которые возникнут после списания задолженностей перед банками и по коммунальным платежам.

Для того, чтобы списание было произведено, обращаться к налоговым органам не требуется.


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