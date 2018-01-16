VistaNews.ru


Медведев допускает исчезновение криптовалют через несколько лет

Сегодня, 15:57

Дмитрий Медведев, руководящий правительством РФ, допустил полное исчезновение криптовалют в недалеком будущем. Однако премьер также не исключил возможность становления технологии блокчейн в качестве повседневной реальности.

Выступая на Гайдаровском форуме, Медведев привел слова теоретиков прошлого века, предсказавших появление криптовалют в 50-х годах. Популяризация технологии блокчейн является новым вызовом как для правительства, так и для бизнеса, считает глава российского правительства. Исходя из непредсказуемого поведения многих криптовалют, включая биткоин, Медведев допустил их полное исчезновение через несколько лет. Не исключает премьер и вариант со становлением блокчейна в качестве повседневной обыденности, к примеру, как интернет.

В любом случае, к изучению криптовалют и вероятности их легализации в России стоит подходить максимально ответственно, подытожил премьер-министр.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.