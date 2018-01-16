Медведев допускает исчезновение криптовалют через несколько лет

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Дмитрий Медведев, руководящий правительством РФ, допустил полное исчезновение криптовалют в недалеком будущем. Однако премьер также не исключил возможность становления технологии блокчейн в качестве повседневной реальности.

Выступая на Гайдаровском форуме, Медведев привел слова теоретиков прошлого века, предсказавших появление криптовалют в 50-х годах. Популяризация технологии блокчейн является новым вызовом как для правительства, так и для бизнеса, считает глава российского правительства. Исходя из непредсказуемого поведения многих криптовалют, включая биткоин, Медведев допустил их полное исчезновение через несколько лет. Не исключает премьер и вариант со становлением блокчейна в качестве повседневной обыденности, к примеру, как интернет.

В любом случае, к изучению криптовалют и вероятности их легализации в России стоит подходить максимально ответственно, подытожил премьер-министр.