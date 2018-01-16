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Песков: никаких решений о повышении НДФЛ не принималось

Сегодня, 13:28

Секретарь прессе-службы президента России Дмитрий Песков объявил, что никаких повышений налогов на доходы физических лиц не утверждалось.

Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к повышению подоходного налога, ответил: никакие решения пока не принимались. Исследовательские центры и эксперты сообщали президенту и представителям власти о предложении повысить НДФЛ. Но решение еще не принято.

Премьер-министр подтвердил данную информацию в конце ноября, заявив, что никаких решений об изменениях НДФЛ в стране нет. И добавил, что вечных налогов не существует.


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  • Нина
    Сегодня, 14:38

    Единственный путь справедливого распределения доходов между богатыми и бедными- это  изменение системы налогообложения. Необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения, как верно предлагает Сергей Миронов.  Эти меры целесообразны и необходимы.

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