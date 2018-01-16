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Минфин разместит евробонды для возврата капиталов в Россию

Сегодня, 10:51

В Министерстве финансов России создают условия для создания и размещения в государственном депозитарии евробондов, обеспеченных валютным эквивалентом. Такая мера предпринята после общения президента РФ Владимира Путина с российскими бизнесменами.

 По данным источников из Минфина, на данный момент идет извещение всех потенциальных инвесторов о прохождении технической экспертизы по размещению новых облигаций в Национальном расчетном депозитарии. Такая мера позволит усилить привлекательность для компаний, работающих на внешнем рынке, хранить свои капиталы в России. Новшеством является прохождение через хранящиеся евробонды капиталов других клиентов.

Тем не менее, эксперты считают, что в Министерстве финансов недостаточно разработана система преференций для привлечения капиталов в страну. Пока что единственным привлекательным моментом в создании структуры евробондов можно назвать обеспечение безопасности валютных средств от санкционных действий США, которые начали действовать на территории Европейского союза осенью прошлого года.


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